Москва, , 18:11 — REGNUM В Сети опубликовали тизер сериала «The Тёлки». Ролик доступен на YouTube-канале more. tv с 3 февраля.

Сергей Минаев Сергей Корсаков

Сериал будет состоять из восьми серий. Режиссёром шоу выступила Мария Агранович, а роли исполнили Милош Бикович, Оксана Акиньшина, Паулина Андреева, Любовь Аксёнова, Виктория Толстоганова и другие. Премьера сериала запланирована на 24 февраля.

ИА REGNUM напоминает, что «The Тёлки» снят по одноимённой повести Сергея Минаева. Она вышла в 2008 году и стала бестселлером.

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