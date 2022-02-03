Ярославль, , 18:10 — REGNUM Бывший начальник управления ГИБДД по Ярославской области Андрей Сироткин возглавил областной департамент транспорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт органов государственной власти Ярославской области.

Андрей Сироткин

В дептрансе бывший главный автоинспектор региона трудился с января 2020 года, но в должности заместителя директора. И вот теперь Сироткин приходит на смену Сергею Кайгородову, который руководил департаментом транспорта Ярославской области с ноября 2020 года. Еще будучи замом Сироткин выходил в публичное пространство, отчитываясь перед депутатами областной думы по работе департамента, в том числе по вопросам транспортной реформы в Ярославле.

Пока что Андрей Сироткин будет работать в статусе исполняющего обязанности директора департамента. Также в формате и. о в ярославском правительстве директорами являются: в департаменте общественных связей — Игорь Шабров, в департаменте здравоохранения — Оксана Пиклун, в департаменте ЖКХ — Мария Сачкова, в управлении массовых коммуникаций — Анна Кулигина.

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