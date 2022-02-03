Ярославль, 3 февраля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Бывший начальник управления ГИБДД по Ярославской области Андрей Сироткин возглавил областной департамент транспорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт органов государственной власти Ярославской области.

Андрей Сироткин

В дептрансе бывший главный автоинспектор региона трудился с января 2020 года, но в должности заместителя директора. И вот теперь Сироткин приходит на смену Сергею Кайгородову, который руководил департаментом транспорта Ярославской области с ноября 2020 года. Еще будучи замом Сироткин выходил в публичное пространство, отчитываясь перед депутатами областной думы по работе департамента, в том числе по вопросам транспортной реформы в Ярославле.

Пока что Андрей Сироткин будет работать в статусе исполняющего обязанности директора департамента. Также в формате и. о в ярославском правительстве директорами являются: в департаменте общественных связей — Игорь Шабров, в департаменте здравоохранения — Оксана Пиклун, в департаменте ЖКХ — Мария Сачкова, в управлении массовых коммуникаций — Анна Кулигина.