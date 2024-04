Нью-Йорк, США, 3 февраля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Группа Crosby, Stills & Nash, бывший коллектив канадского рок-музыканта Нила Янга, сделала заявление с просьбой удалить их музыку из стримингого сервиса Spotify, выразив поддержку протеста против «ложной информации» о коронавирусе. Об этом 3 февраля сообщил портал The Line Of Best Fit.

Скриншот с портала LiveJournal Группа Crosby, Stills, Nash & Young

На прошлой неделе Нил Янг опубликовал письмо, адресованное его менеджменту и звукозаписывающему лейблу, с просьбой «немедленно» удалить его музыку из Spotify из-за «лжи о коронавирусе», распространяемой через подкаст The Joe Rogan Experience.

Джони Митчелл также решила поддержать музыканта. А после того, как генеральный директор Spotify Дэниел Эк заявил, что потоковый сервис работает над тем, чтобы добавить предупреждения о «рекомендательном содержании» к «любому эпизоду подкаста, который включает обсуждение коронавируса», их примеру последовал бывший участник группы Crosby, Stills & Nash Грэм Нэш.

https://twitter.com/thedavidcrosby/status/1488946909909688320

Теперь к протесту присоединился Дэвид Кросби, который написал в социальных сетях: «Группа Crosby, Stills & Nash поддерживает Нила и согласна с ним в том, что в подкасте Джо Рогана на Spotify распространяется опасная для людей информация».

«Хотя мы всегда ценим альтернативные точки зрения, сознательное распространение дезинформации во время этой глобальной пандемии имеет смертельно опасные последствия», — говорится далее в заявлении. «Пока не будут приняты реальные меры, чтобы показать, что забота о человечестве должна быть сбалансирована с коммерцией, мы не хотим, чтобы наша музыка — или музыка, которую мы сделали вместе — была на этой платформе».