Санкт-Петербург, , 18:16 — REGNUM ПАО «Россети Ленэнерго» установит на территории Санкт-Петербурга к 2025 году 80 зарядных станций для электромобилей, сообщили в пресс-службе компании.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с развитием новых технологий увеличивается количество электрокаров — транспорта, работающего от электроэнергии. Эта тенденция повлияла на расширение сферы интересов энергокомпании.

«К 2025 году мы планируем увеличить количество наших зарядных станций в 2−2,5 раза и удержать долю рынка на уровне не менее 50% «быстрых» ЭЗС», — сообщила директор по развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Ленэнерго» Марина Дзюбанова.

Компания расширит количество зарядных станций в Петербурге на 20 площадок до 2023 года. Помимо этого планируется внедрение электрических заправок в объеме 50 пунктов на территории Ленинградской области. Это произойдет в рамках реализации пилотного эксперимента правительства РФ по формированию инфраструктуры для электротранспорта.

Воспользоваться услугами по зарядке электрокаров можно будет на базе дилерских центров, АЗС, перехватывающих парковках и на обычных парковках возле торговых и бизнес-центров. Такая возможность появится и на территории новых жилых комплексов.

Отметим, на сегодняшний день в распоряжении ПАО «Россети Ленэнерго» имеется 44 пункта зарядок в Петербурге и девять в Ленинградской области. Такие пункты установлены и на федеральной трассе М-11 «Нева».