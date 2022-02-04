Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о ежемесячных выплатах за уход за инвалидами I группы и инвалидами с детства внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается предоставить неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы, право на получение ежегодно индексируемой ежемесячной выплаты в размере 13 тыс. рублей, что сопоставимо с прогнозируемой величиной МРОТ в 2023 году.

Средства на эти цели предлагается выделять из федерального бюджета.

Реализуемый в 2021 году в 24 регионах пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, не решает в полной мере проблему ухода за ними, отмечают авторы.

Объем социального пакета долговременного ухода, предоставляемого в рамках проекта бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет максимально 28 часов в неделю или четыре часа в день. В то же время дети-инвалиды, инвалиды с детства I группы и инвалиды I группы нуждаются в уходе в течение всего дня.

Авторы также обратили внимание за то, что лицам, осуществляющим уход за ребенком инвалидом или инвалидом с детства I группы, установлена с 1 июля 2019 года ежемесячная выплата в размере 10 тыс. рублей. Индексация указанных ежемесячных выплат также не предусмотрена.

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