Бухарест, , 18:06 — REGNUM В Румынии в связи с дальнейшим ухудшением эпидемиологической ситуации в контексте вируса SARS-CoV-2 продлены действующие карантинные ограничения. Об этом 3 февраля сообщил бухарестский информационный портал HotNews.

ИЗОляция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Согласно официальным данным, остаются в силе запреты на проведение частных мероприятий, работу ночных клубов и ресторанов с 22:00 до 7:00, а также появление в общественных местах без санитарной маски.

При этом вводятся некоторые послабления режима: непривитым гражданам разрешено посещать супермаркеты без предъявления справки о состоянии здоровья, а в ряде учебных заведений полностью восстанавливается образовательный процесс.

В то же время министерство здравоохранения Румынии в очередной раз призвали население пройти полный цикл вакцинации от коронавируса.

По состоянию на 3 февраля, число жителей Румынии, заразившихся SARS-CoV-2, составило 2,29 млн. Из них скончалось 60 242 пациентов.

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