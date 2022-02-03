Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM Сегодня, 3 февраля, санкт-петербургский «Зенит» в рамках первого тура Кубка Атлантики сыграет с датским «Мидтьюлланном». Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

Логотип «Зенита»

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Алип, Чистяков, Сутормин, Оздоев, Кузяев, Мостовой, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

«Мидтьюлланн»: Олафссон, Андерссон, Святченко, Дюр, Мейер, Чарльз, Систо, Брумадо, Хоэт, Оньедика, Жуниньо.

Также в рамках товарищеского турнира «Зениту» предстоит сыграть с «Копенгагеном» и «Брондбю». Матчи пройдут 10 и 11 февраля соответственно. Через две недели, 17 февраля, «сине-бело-голубые» в первом официальном матче в 2022 году сыграют в испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.