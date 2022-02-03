Манила, 3 февраля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло неподалеку от филиппинского архипелага Бабуян, сообщает 3 февраля Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин.

Infobae.com Землетрясение на Филиппинах

По данным Института, эпицентр сейсмических толчков находился к северо-западу от муниципалитета Калаян. Очаг землетрясения был расположен на глубине 80 км.

На данный момент специалисты ожидают повторных сейсмических толчков.

О разрушениях и пострадавших не сообщалось.