Москва, 3 февраля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. К концу февраля 2022 года инфляция в России немного замедлится и составит 8,6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов. Так он прокомментировал данные ЦБ РФ о том, что по итогам января инфляция в РФ может ускориться до 8,7−8,9%.

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«Ускорение инфляции происходит под воздействием факторов новогоднего пересмотра цен на товары и услуги, ослабления рубля, а также продолжающегося переноса возросших издержек сельхозпроизводителей в цены, — сказал Сафонов. — К концу февраля, по нашим прогнозам, инфляция немного замедлится и составит 8,6%».

Как подчеркнул он, борьба с высокой инфляцией является приоритетом экономических властей РФ на 2022 год.

«Следует ждать дальнейших решений, направленных на сдерживание динамики цен, в частности, роста ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России. Мы уверены, что это будет способствовать значительному замедлению инфляции по итогам 2022 года, хотя динамика цен и инфляции в ближайшие месяцы из-за отложенного характера влияния данных решений продолжит оставаться на высоком уровне», — добавил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть точка зрения, что шаги, предпринятые ЦБ РФ для замедления инфляционных процессов, пока не в полной мере проявили свою эффективность.