Москва, , 18:02 — REGNUM Причиной недооцененности рубля прежде всего оказываются санкционные риски, а также рост инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала информацию о том, что по «индексу бигмака» рубль оказался самой недооцененной валютой.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рубль считается одной из самых недооцененных валют уже несколько лет. Согласно «индексу бигмака», расчет которого производится исходя из сравнения цен на «бигмак» в разных странах, в 2019 году стоимость российского рубля была на 70% ниже справедливого курса, в 2020 году — примерно на 66,5%, а в прошлом году рубль был недооценен на 68%. Однако данные вычисления имеют сомнительную объективность и не подходят для глубокого анализа, — сказала Кошелева. — Причиной недооцененности рубля прежде всего служат санкционные риски, а также рост инфляции. Данные факторы могут снижать реальную стоимость российской валюты на 10% и более».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее были названы две причины, по которым рубль считается недооцененной валютой.

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