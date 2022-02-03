Москва, 3 февраля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Причиной недооцененности рубля прежде всего оказываются санкционные риски, а также рост инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала информацию о том, что по «индексу бигмака» рубль оказался самой недооцененной валютой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Рубль считается одной из самых недооцененных валют уже несколько лет. Согласно «индексу бигмака», расчет которого производится исходя из сравнения цен на «бигмак» в разных странах, в 2019 году стоимость российского рубля была на 70% ниже справедливого курса, в 2020 году — примерно на 66,5%, а в прошлом году рубль был недооценен на 68%. Однако данные вычисления имеют сомнительную объективность и не подходят для глубокого анализа, — сказала Кошелева. — Причиной недооцененности рубля прежде всего служат санкционные риски, а также рост инфляции. Данные факторы могут снижать реальную стоимость российской валюты на 10% и более».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее были названы две причины, по которым рубль считается недооцененной валютой.