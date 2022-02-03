Берлин, , 18:02 — REGNUM Пока официальных уведомлений о вводимых Россией запретов на работу Deutsche Welle телерадиокомпания не получала, заявил 3 февраля её представитель Кристоф Юмпельт в интервью Spiegel.

А вот в телевизоре сказали (сс) andresantanams

Комментируя заявление российского МИД о том, что вещание DW в России будет прекращено, Юмпельт сказал:

«Нам пока не приходило ничего официального — ни в Берлине, ни в Москве».

Он при этом в курсе заявления России об ответных мерах. Официальный ответ будет обнародован DW позднее.

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