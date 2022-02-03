В Deutsche Welle прокомментировали ответные меры РФ на запрет вещания RT DE
Берлин, 3 февраля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Пока официальных уведомлений о вводимых Россией запретов на работу Deutsche Welle телерадиокомпания не получала, заявил 3 февраля её представитель Кристоф Юмпельт в интервью Spiegel.
(сс) andresantanams
А вот в телевизоре сказали
Комментируя заявление российского МИД о том, что вещание DW в России будет прекращено, Юмпельт сказал:
«Нам пока не приходило ничего официального — ни в Берлине, ни в Москве».
Он при этом в курсе заявления России об ответных мерах. Официальный ответ будет обнародован DW позднее.