Берлин, 3 февраля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Пока официальных уведомлений о вводимых Россией запретов на работу Deutsche Welle телерадиокомпания не получала, заявил 3 февраля её представитель Кристоф Юмпельт в интервью Spiegel.

(сс) andresantanams А вот в телевизоре сказали

Комментируя заявление российского МИД о том, что вещание DW в России будет прекращено, Юмпельт сказал:

«Нам пока не приходило ничего официального — ни в Берлине, ни в Москве».

Он при этом в курсе заявления России об ответных мерах. Официальный ответ будет обнародован DW позднее.