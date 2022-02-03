Москва, 3 февраля, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Российское законодательство ставит майнеров в странное положение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал инициативу ТПП РФ приравнять майнинг к предпринимательской деятельности.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

«Майнинг биткоина и так является предпринимательской деятельностью, ибо это регулярная деятельность, направленная на извлечение прибыли. В соответствии с Гражданским кодексом, любая такая не запрещённая законом деятельность — предпринимательство, — сказал Ковригин. — Однако российское законодательство ставит майнеров в весьма странное положение — какой вид деятельности им выбрать при регистрации. Коды ОКВЭД «добычу биткоина» не предусматривают. Поэтому государству надо давно задуматься об изменении ОКВЭД в этой части. Сложностей здесь нет. Только плюсы».

Как полагает Ковригин, государство получит дополнительные налоги, а также возможность контролировать деятельность в области майнинга криптовалют.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть точка зрения, что основная сложность, с которой может быть сопряжено приравнивание в РФ майнинга к предпринимательской деятельности — это ее налоговое администрирование.