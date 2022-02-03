Москва, 3 февраля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Основная сложность, с которой может быть сопряжено приравнивание в РФ майнинга к предпринимательской деятельности — это ее налоговое администрирование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко, комментируя соответствующие инициативы ТПП РФ.

Криптовалюта

«Я считаю, что необходимо приравнять майнинг к предпринимательству. А то получается дикая вещь — прибыль майнеры получают, а налоги не платят. Так что путь к грамотному использованию инструмента лежит через его легализацию и назначению повышенных налогов. Это будет самое взвешенное и верное решение, — сказал Головченко. — Основная сложность — это налоговое администрирование. Ведь детально проверить объемы майнинга пока невозможно. На честное слово положиться нельзя. Наш бизнес не очень-то готов быть прозрачным по доброй воле. Так что если найти механизм контроля — это (майнинг — прим. ИА REGNUM) будет шикарный источник налоговых поступлений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов не исключил того, что ЦБ РФ придется выкупать у майнеров добытую ими криптовалюту.