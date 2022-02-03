Москва, , 17:59 — REGNUM Есть две причины, по которым рубль считается недооцененной валютой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что, согласно «индексу бигмака», рубль оказался самой недооцененной валютой.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рубль и правда недооценивают. Но на то, я считаю, есть как минимум две причины. Во-первых, это, разумеется, политическое давление и опасения инвесторов по поводу санкций, а во-вторых, действия нашего Центрального банка, который в рамках бюджетного правила скупает валюту на сотни миллиардов в месяц и таким образом ее девальвирует», — сказал Головченко.

По его мнению, недооцененность рубля для российской сырьевой экспортно-ориентированной экономики означает плюсы.

«Огромные суперприбыли для сырьевых и экспортных компаний. А для населения только минусы — девальвация. Это всегда путь к обнищанию населения и повышенной инфляции. Это у нас и происходит», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что одна из причин того, что рубль недооценен, заключается в постоянной санкционной риторике.

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