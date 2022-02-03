Леверкузен, Германия, 3 февраля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. 27-летний экс-форвард санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун сегодня, 3 февраля, прибыл в Германию для прохождения медицинского осмотра перед тем, как сможет приступить к тренировочному процессу в составе леверкузенского «Байера-04». Об этом сообщила пресс-служба «фармацевтов».

Steindy Сердар Азмун

В текущем сезоне на счету Сердара Азмуна десять забитых мячей и две результативные передачи в 21-м матче за «сине-бело-голубых» во всех турнирах.

О трансфере Азмуна в «Байер-04» было объявлено 30 января 2022 года. Клуб из Леверкузена заплатил «Зениту» 4 миллиона евро за досрочный переход нападающего в зимнее трансферное окно. Соглашение Азмуна с «Байером» рассчитано на пять с половиной сезонов до конца июня 2027 года.

На данный момент трансферная стоимость иранского форварда, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.