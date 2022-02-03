Челябинск, 3 февраля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Заявка Челябинской области на реконструкцию в Челябинске очистных сооружений одобрена комиссией правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

ru.wikipedia.org Очистные сооружения

Работы планируется провести в течение двух лет. Из фонда национального благосостояния выделено 1,15 млрд рублей. Ещё 286 млн потратят область и городской водоканал.

Добавим, очистные сооружения были построены в 1957 году. А в 1984-м проводились последние работы по модернизации этого объекта.