Дзержинский район, Калужская область, , 17:58 — REGNUM Ближайшие четыре года и шесть месяцев бывший государственный инспектор безопасности дорожного движения МРЭО ГИБДД УМВД России по Калужской области проведёт в исправительной колонии общего режима. Об этом 3 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Решение суда

Следствием и судом было установлено, что подсудимый, занимая должность государственного инспектора безопасности дорожного движения МРЭО на территории Дзержинского района, совершал незаконные регистрационные действия с транспортными средствами: без фактического осмотра транспортных средств и без предоставления необходимых документов вносил изменения в регистрационные документы. По одному из вышеуказанных эпизодов подсудимый взял взятку от гражданина за осуществление незаконных действий

Хотя в судебном заседании обвиняемый вину не признал, государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства его вины, на основании которых было назначено наказание.

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