Дзержинский район, Калужская область, 3 февраля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Ближайшие четыре года и шесть месяцев бывший государственный инспектор безопасности дорожного движения МРЭО ГИБДД УМВД России по Калужской области проведёт в исправительной колонии общего режима. Об этом 3 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Решение суда

Следствием и судом было установлено, что подсудимый, занимая должность государственного инспектора безопасности дорожного движения МРЭО на территории Дзержинского района, совершал незаконные регистрационные действия с транспортными средствами: без фактического осмотра транспортных средств и без предоставления необходимых документов вносил изменения в регистрационные документы. По одному из вышеуказанных эпизодов подсудимый взял взятку от гражданина за осуществление незаконных действий. Хотя в судебном заседании обвиняемый вину не признал, государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства его вины, на основании которых было назначено наказание.

«Факт возможного нарушения законности был выявлен оперативниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Калужской области. Кроме того, фигурант был ранее уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, по результатам служебной проверки», — отметили в пресс-службы регионального управления МВД России.