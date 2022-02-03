Мадрид, 3 февраля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Сегодня, 3 февраля, в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» «Атлетик» в матче четвертьфинала Кубка Испании сезона 2021/22 примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

Ранее сообщалось, что «сливочным» в этом матче не смогут помочь защитник Ферлан Менди и форвард Карим Бензема, продолжающие восстанавливаться от повреждений.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Гилом. Ассистенты главного судьи — Иньиго Прието и Хавьер Мартинес Николас.

В последний раз «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Реал» играли между собой 16 января в матче финала Суперкубка. Тот матч завершился уверенной победой «сливочных» со счетом 2:0 благодаря голам Луки Модрича (38' Родриго) и Карим Бензема (52' пенальти).