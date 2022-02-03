Киев, , 17:54 — REGNUM Во второй раз Андрей Ермак, возглавляющий офис украинского президента, заразился коронавирусом. Об этом он написал 3 февраля в своём Facebook.

Андрей Ермак President.gov.ua

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Украинский чиновник пояснил, что получил положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. «Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь», — отметил он.

Напомним, в предыдущий раз Ермак сообщал о выявленном у него COVID-19 в ноябре 2020 года.

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