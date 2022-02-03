Минск, 3 февраля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил мемориальный комплекс «Брестская крепость — герой» и возложил венки к Вечному огню, сообщает 3 февраля пресс-служба Минобороны РФ.

Надпись оставленная красноармейцем в осажденной Брестской Крепости. 1941

Визит в Брестскую крепость состоялся в рамках рабочей поездки Сергея Шойгу в Белоруссию во время совместных военных учений.

Глава российского военного ведомства почтил память погибших в Великой Отечественной войне, посетил храм, расположенный на территории мемориального комплекса, и передал его настоятелю икону «Святое воинство».

«С уважением к защитникам Брестской крепости», — написал Шойгу в книге почётных гостей.

Читайте также: Свинцовые слёзы Брестской крепости