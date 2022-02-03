Ижевск, 3 февраля, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Верховный суд Удмуртии отклонил иск сотрудников предприятий республики, которые требовали признать недействительной норму об обязательной вакцинации работников промышленных предприятий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Суд

В исковом заявлении истцы указывали, что данная норма нарушает их конституционное право на труд, приводит к дискриминации в сфере трудовых отношений, а также угрожает потерей работы и нарушает право на добровольность медицинского вмешательства. Также, по мнению заявителей, отказ от вакцинации не может являться основанием для отстранения от работы.

Иск подан сотрудниками АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» и АО «Чепецкий механический завод».

Со стороны ответчиков в рассмотрении иска принимали участие представители управления Роспотребнадзора и правительства региона, а также мотозавода. Они сочли, что постановление главного санитарного врача не противоречит нормативным актам, которые имеют более значительную юридическую силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле ВС Удмуртии отказал в удовлетворении иска, в котором требовалось признать не действующим распоряжение главы республики Александра Бречалова от 18 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Удмуртской Республики» в связи с нарушением процедуры принятия документа.

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