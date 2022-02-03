Грозный, , 17:49 — REGNUM Квалификационная коллегия судей Чечни 3 февраля вынесла решение по вопросу о прекращении отставки бывшего судьи Верховного суда ЧР Сайди Янгулбаева. Единогласно все 15 членов коллегии проголосовали за лишение его статуса судьи в отставке. Таким образом, он лишается и неприкосновенности, которой обладал даже при нахождении в статусе экс-судьи.

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Напомним, власти Чечни обвиняют Сайди Янгулбаева и членов его семьи в поддержке террористов. Он и его сыновья являются администраторами Telegram-канала"1адат». В январе 2022 года после задержания супруги Янгулбаева экс-судья выехал за границу. Его жена, доставленная в Чечню из Нижнего Новгорода, стала фигуранткой уголовного дела о нападении на представителя органа власти.

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