Ташкент, 3 февраля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Сенат Узбекистана сегодня, 3 февраля, обсудил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с усилением охраны объектов материального культурного наследия». Об этом сообщает пресс-служба сената парламента Узбекистана.

Самарканд. Узбекистан

«Законом предусматривается усиление мер ответственности за уничтожение, разрушение или порчу объектов материального культурного наследия, перевод в категорию тяжких преступлений деяний, представляющих собой причинение значительного ущерба объектам такой категории, установление ответственности за неисполнение в полной мере и в установленные сроки обязательных к исполнению предписаний и предписаний Агентства культурного наследия при министерстве туризма и спорта», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что закон одобрен сенаторами единогласно.