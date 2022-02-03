Белград, 3 февраля, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич принял 3 февраля в Белграде лучшего теннисиста планеты Новака Джоковича и поблагодарил его за то, что он достойно представляет Сербию везде, где выступает.

Tatiana Новак Джокович

Джокович со своей стороны поблагодарил президента и все сербское государство за поддержку, которую они ему оказывали во время событий вокруг участия в теннисном турнире в Австралии.

«Я почувствовал потребность поблагодарить вас за поддержку, которую оказывали мне вы и все государственные органы во время событий в Австралии. Хотя я был в изоляторе и столкнулся со многими проблемами и вызовами, я не чувствовал себя одиноко, так как меня поддерживали семья, друзья, но и весь сербский народ, доброжелательные люди из региона и всего мира, которые попытались сделать для меня эту ситуацию более выносимой», — процитировал телеканал РТС слова Джоковича.

Напомним, что ранее Джокович был задержан в Австралии при пересечении границы, так как сотрудники погранслужбы посчитали его документы об освобождении от вакцинации недостаточными. После разбирательства его визу аннулировали, но Джокович оспорил в суде это решение и выиграл дело. Тем не менее австралийские власти приняли повторное решение об аннулировании визы и депортации. Теннисист подал новую апелляцию, но её отклонили. После этого австралийские власти депортировали первую ракетку мира.