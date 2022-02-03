Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали пьяного водителя агрегатора «Яндекс. Такси», который при освидетельствовании «надул» 1,75 промилле алкоголя, сообщили 3 февраля в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пьянство за рулём

Подозрительный автомобиль такси сотрудники вневедомственной охраны по Приморскому району Петербурга заметили около 03:45 мск 2 февраля. Водитель Hyundai Solaris, двигаясь по Байконурской улице, грубо нарушал правила дорожного движения, в том числе совершал опасные маневры, создавая аварийную ситуацию на дороге, а также проехал на запрещающий сигнал светофора.

Наряд вневедомственной охраны остановил транспортное средство. Таксист пояснил, что он сейчас едет за клиентом. При этом водитель имел внешние признаки алкогольного опьянения.

«Сотрудники Росгвардии задержали гражданина и передали его прибывшему наряду ГИБДД. Медицинское освидетельствование показало, что в крови у водителя обнаружено 1,75 промилле алкоголя», — рассказали в ведомстве.