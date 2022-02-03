Москва, 4 февраля, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Британия выстраивает «англосферу», ее не интересует Восточная Европа. Об этом 3 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

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«Вероятность союза между Британией, Польшей и Турцией весьма невелика. Амбиции Эрдогана устремлены на восток. Это проект «Великий Туран». Турция практикует с Россией брак по расчёту. В случае конфликта с Москвой Анкара многое потеряет. В то же время Эрдогану в 2023 году предстоят выборы, и он, как и его партия ПСР, не пользуется больше такой же популярностью у своих соотечественников, как раньше», — сказал Артамонов.

По мнению эксперта, в этой ситуации турецкое руководство не будет разрушать стабильные отношения с Россией.

«Это слишком большая роскошь для главы государства», — уверен Артамонов.

Великобритания сделала чёткую ставку на возрождение «Англосферы» (зона Indo-Pacific). Это совсем другое место приложения усилий, чем Украина, отметил Артамонов. Восточная Европа Лондон более не интересует, так как никакой выгоды для Британии здесь не предвидится, уверен эксперт.

Напомним, что на Украине заявили о переносе создания союза с Польшей и Британией.