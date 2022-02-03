Москва, , 18:34 — REGNUM Российская актриса Светлана Ходченкова показала набор дорогостоящих ювелирных украшений на премьере нового кинофильма с её участием. Информацию об этом предоставило издание StarHit 3 февраля.

Светлана Ходченкова в зале перед вручением премии «Золотой орел» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, во время пребывания на премьерном показе фильма «Другое имя» в московском кинотеатре «Художественный» актриса дополнила свой образ украшениями от различных ювелирных домов, стоимость которых превысила отметку в 10 млн рублей. Также Ходченкова опровергла слухи о возможной беременности.

Напомним, что 3 февраля 2022 года в России стартовал показ фильма «Другое имя». Главную роль в картине исполнила Светлана Ходченкова.

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