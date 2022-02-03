Москва, 3 февраля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Российская актриса Светлана Ходченкова показала набор дорогостоящих ювелирных украшений на премьере нового кинофильма с её участием. Информацию об этом предоставило издание StarHit 3 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Светлана Ходченкова в зале перед вручением премии «Золотой орел»

Так, во время пребывания на премьерном показе фильма «Другое имя» в московском кинотеатре «Художественный» актриса дополнила свой образ украшениями от различных ювелирных домов, стоимость которых превысила отметку в 10 млн рублей. Также Ходченкова опровергла слухи о возможной беременности.

Напомним, что 3 февраля 2022 года в России стартовал показ фильма «Другое имя». Главную роль в картине исполнила Светлана Ходченкова.