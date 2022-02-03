Пекин, , 17:39 — REGNUM Китай готов активно развивать сотрудничество с Россией в сфере энергетики по всей производственной цепочке, заявил 3 февраля министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщает официальный сайт МИД КНР.

«Китайская сторона готова и дальше укреплять взаимосвязанность с российской стороной, активно продвигать сотрудничество в энергетике по всей производственной цепочке», — цитирует сайт слова главы МИД Китая.

По словам Ван И, под этими словами подразумевается геологоразведка, добыча, транспортировка и переработка энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин охарактеризовал существующие отношения России и Китая образцом сотрудничества государств в XXI веке.

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