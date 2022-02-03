Вашингтон, 3 февраля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе снизилось сильнее, чем ожидалось. Эксперты делают вывод, что замедление роста занятости в январе, скорее всего, было временным, сообщает 3 февраля Reuters.

(сс) joey zanotti Очередь в магазин в США в период пандемии

По данным министерства труда США, количество первичных обращений за государственными пособиями по безработице за последнюю неделю сократились на 23 тысячи и составило 238 тысячи. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что цифра составит 245 тысяч.

Отметим, что количество заявок приближается к среднему допандемическому показателю — порядка 220 тысяч заявок еженедельно.

Напомним, что цены на товары и услуги в США в декабре увеличились на 7%, что стало самым быстрым ростом за 40 лет.