Москва, , 17:37 — REGNUM Когда речь идет о том, чтобы приравнять в РФ майнинг к предпринимательской деятельности, то возникает вопрос о том, что будут делать майнеры с «добытой» криптовалютой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

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«Это может оказаться очень похожим на рынок золота, ведь недаром биткоин называют «цифровым золотом». Вся добыча золота в России подлежит обязательной легализации и продаже ЦБ РФ. Вряд ли ЦБ РФ как мегарегулятор захочет скупать «добытую» криптовалюту, но явно захочет ввести жесткие меры регулирования обращения, которые в цифровом пространстве установить крайне сложно, а риски утраты контроля высоки, — сказал Ордов. — Вот и возникает спор между Минфином и ЦБ РФ. Минфин считает, что майнинг криптовалют — это сфера переработки электроэнергии, способная пополнить бюджет, а ЦБ РФ считает, что майнинг — это альтернативный печатный станок, монопольные права на который им бы не хотелось никому отдавать».

Как полагает экономист, еще более красноречиво в этом споре двух ведомств выглядит молчание Министерства экономического развития РФ.

«Хотя его мнение было бы самым важным и дало бы нам ответ на вопрос о будущем влиянии того либо иного решения в части криптовалют на перспективы развития российской экономики», — добавил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что повлечет за собой легализация майнинга.

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