Москва, , 17:35 — REGNUM Когда речь идет о судьбе майнинга в РФ, то эффективность запретительных мер вызывает вопросы, а вот легализация и налоговые доходы могут стать вполне реальными, существенными и очень даже не лишними для госбюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал инициативу о том, чтобы приравнять в РФ майнинг к предпринимательской деятельности.

Криптовалюта David McBee

«В РФ страсти вокруг криптовалют не утихают. Решается судьба и перспектива всей российской криптоиндустрии, но остаются вопросы к профессиональному уровню вершителей судеб, — сказал Ордов. — Криптоиндустрия не может существовать фрагментарно. Если вы разрешаете майнинг, то запретить операции с криптовалютами не получится. Точнее, нелегальный рынок в случае запрета захлестнет легальный, а мы будем снова обвинять держателей криптовалют в незаконных операциях. Это все равно что сейчас запретить самогоноварение при свободной продаже самогонных аппаратов. Аппарат вы купить можете и даже «удлинить ему змеевик», но гнать самогон не имеете права».

Как пояснил Ордов, проблема в том, что российский майнинг стал заметной долей мирового рынка, где вращаются крупные деньги.

«Эффективность запретительных мер вызывает вопросы, а вот легализация и налоговые доходы могут стать вполне реальными, существенными и очень даже не лишними для госбюджета», — также добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть точка зрения, что власти Китая поступили правильно, запретив майнинг.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт Ашманов назвал криптовалюты «абсолютно токсичной сферой»