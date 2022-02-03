Бухарест, , 17:28 — REGNUM С обочин румынской автомагистрали государственного значения DN1, соединяющей Бухарест с городом Орадя на западе Румынии, исчезли осветительные приборы, включая модули питания (солнечные батареи), люминесцентные лампы и алюминиевые столбы. Об этом 3 февраля сообщает «Румынское телевидение».

Электрический столб Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По предварительным данным, новейшее оборудование, установленное всего неделю назад на участке между уездами Брашов и Сибиу, было похищено в течение двух последних дней.

Установить личность воров не представляется возможным, поскольку камеры наблюдения были украдены вместе со столбами. Стоимость похищенного исчисляется сотнями тысяч евро.

В связи с инцидентом руководство полиции Брашова обратилось к местному населению с просьбой оказать помощь в установлении деталей преступления. Ведется следствие.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии двое полицейских осуждены за ограбление