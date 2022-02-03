Вашингтон, 3 февраля 2022, 17:37 — REGNUM ФБР не удалось обнаружить взрывных устройств на территории американских университетов и колледжей, получивших сообщения об угрозе взрыва, сообщает 3 февраля Reuters.
Отмечается, что ФБР продолжит тщательно расследовать поступившие угрозы.
Ранее сообщения с угрозами получили несколько американских колледжей и университетов, в которых исторически преобладает количество учеников-афроамериканцев. В связи с этим часть университетов отменили занятия.
Это был уже третий случай за февраль, когда колледжи и университеты столкнулись с подобными угрозами. В данный момент ведется расследование.
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