Вашингтон, , 17:37 — REGNUM ФБР не удалось обнаружить взрывных устройств на территории американских университетов и колледжей, получивших сообщения об угрозе взрыва, сообщает 3 февраля Reuters.

Агент ФБР Fbi.gov

Отмечается, что ФБР продолжит тщательно расследовать поступившие угрозы.

Ранее сообщения с угрозами получили несколько американских колледжей и университетов, в которых исторически преобладает количество учеников-афроамериканцев. В связи с этим часть университетов отменили занятия.

Это был уже третий случай за февраль, когда колледжи и университеты столкнулись с подобными угрозами. В данный момент ведется расследование.

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