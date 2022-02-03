Вашингтон, 3 февраля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. ФБР не удалось обнаружить взрывных устройств на территории американских университетов и колледжей, получивших сообщения об угрозе взрыва, сообщает 3 февраля Reuters.

Fbi.gov Агент ФБР

Отмечается, что ФБР продолжит тщательно расследовать поступившие угрозы.

Ранее сообщения с угрозами получили несколько американских колледжей и университетов, в которых исторически преобладает количество учеников-афроамериканцев. В связи с этим часть университетов отменили занятия.

Это был уже третий случай за февраль, когда колледжи и университеты столкнулись с подобными угрозами. В данный момент ведется расследование.