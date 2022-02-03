Москва, , 17:25 — REGNUM Россия и Аргентина намерены усилить взаимодействие интеграционных объединений, таких как ЕАЭС и МЕРКОСУР. Об этом 3 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Аргентины Альберто Фернандесом.

Флаг Аргентины

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин проводит переговоры с президентом Аргентины — все новости»

«Мы готовы активнее развивать связи по линии интеграционных объединений: имею в виду в первую очередь Евразийский экономический союз и Южно-Американский общий рынок (МЕРКОСУР). Теснее взаимодействовать в рамках «Группы 20», — заявил Путин.