Волгоград, , 17:29 — REGNUM Три большегрузных автомобиля застряли 3 февраля в мокром снегу на 683 км автодороги Р-22 «Каспий» в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Упрдор Москва-Волгоград.

Очистка трассы Пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Грузовики не могли выехать со стоянки АЗС на трассу. На помощь пришли дорожники — спецтехникой просыпали пескосоляной смесью заснеженную территорию, затем поочередно отбуксировали автомобили на дорогу. Водители смогли продолжить свой путь.

За минувшие сутки на региональные и муниципальные дороги на борьбу со снегом вышли 166 спецмашин.