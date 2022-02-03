Село Парфеньево, Костромская область, , 17:29 — REGNUM Прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Костромской области Сергей Карамышев отозвал апелляционное представление по делу бывшего депутата Александра Кольцова, обвинявшегося в покушении на убийство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Костромском областном суде.

Охотничье ружье Pixabay.com

Напомним, инцидент произошёл в мае 2020 года. Депутат Парфеньевского района Кольцов был нетрезв и управлял автомобилем, его пассажиром был знакомый москвич. В какой-то момент они поссорились. Кольцов пытался ударить мужчину ножом, а затем достал из кабины охотничье ружьё и выстрелил в грунтовую дорогу у ног потерпевшего. Несмотря на множественные огнестрельные ранения москвичу удалось убежать в лес, а подсудимый поехал домой. В этот же день Кольцов пришёл домой к отцу обидчика и угрожал ему оружием, требуя покинуть территорию района.

Рассматривая дело, Димитровский районный суд Костромы переквалифицировал действия подсудимого со статьи 105 Уголовного кодекса — «Покушение на убийство» на менее тяжкую — «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с применением оружия». С учётом этого обстоятельства бывшего депутата приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Изначально прокурор полагал, что оснований для переквалификации действий депутата не имелось, осужденный должен получить реальный срок. Однако, 2 февраля 2022 г. апелляционное представление было отозвано. О причинах принятия такого решения прокуратура не сообщила. Приговор Дмитровского районного суда вступил в законную силу.

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