Москва, , 17:24 — REGNUM В последнее время покупательский спрос в криптоиндустрии превышает предложение. Такое положение говорит о том, что инвесторы готовы вкладывать деньги, но им не хватает хороших проектов, рассказали ИА REGNUM специалисты компании AscendEX.

Электронный кошелёк Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению экспертов, на это указывает быстрый разбор аллокаций на IEO. По статистике около 90% инвесторов не успевают принять участие в продаже токенов.

В период с 2020 по 2021 год на крипторынке правили «быки». За обозначенный промежуток времени криптосообщество существенно разрослось за счет инвесторов и новых проектов. Капитализация рынка цифровых активов за два года выросла в 10 раз.

«Можно предположить, что реализованный рост — это лишь начало тренда. В 2022 году на рынке по-прежнему прослеживается тенденция расширения, в том числе, за счет институционалов. Благодаря интересу к криптоиндустрии крупных инвесторов, можно спрогнозировать ее дальнейший многократный рост», — отмечают эксперты AscendEX.

На фоне перспектив развития рынка цифровых активов понимание механизмов его работы, за счет которых можно получать доход от движения курса криптовалют, стало маст-хэвом. При этом потенциальным инвесторам, которые вдохновились ростом токена UNI платформы Uniswap на 800% в 2020 году и взлетами любимой криптовалюты Илона Маска Dogecoin, не стоит забывать о рисках. Минимизировать их можно при помощи грамотного выбора криптобиржи.

Существуют разные способы заработка на криптовалютах. Одни из самых выгодных предложений по заработку на цифровых активах доступны на торговой платформе AscendEX. Те, кто не знакомы с фармингом и другими способами заработка на крипте, могут начать с упрощенных схем, параллельно изучая более доходные варианты. Суть долгосрочных инвестиций или стратегии HODL прост — нужно купить актив и удерживать его на счету в течение продолжительного периода времени с целью заработка на разнице курса покупки и продажи. История движения популярных криптовалют говорит о перспективе их дальнейшего роста. Например, за последние 2 года вторая по капитализации монета Ethereum подорожала более чем в два раза. Соответственно, HODL по-прежнему актуален.

«Новичкам стоит выбирать для инвестиций криптовалюты, которые лидируют в рейтинге капитализации. Их отличает высокая ликвидность. С наработкой опыта инвестиционный портфель можно расширить за счет других, менее капитализированных, но перспективных криптовалют. При этом важно понимать, что диверсификация — неотъемлемое условие успешного инвестирования. Не стоит «складывать все яйца в одну корзину». Распределение капитала по ряду перспективных криптовалют поможет минимизировать потери в случае, если одна из монет продемонстрирует отрицательную динамику», — говорят специалисты AscendEX.

Также немаловажно отметить, что существует арбитраж криптовалют, суть которого — выгодно покупать и продавать криптовалюты. Для этого используют несколько торговых площадок, так как курс одной и той же криптовалюты может отличаться на разных криптобиржах от 5 до 40%. Участники рынка могут зарабатывать на разнице цен. Для этого достаточно купить криптовалюту там, где дешевле, и продать там, где дороже. Конечно, арбитражники зарабатывают меньше, чем трейдеры, но данная схема выгодна низким уровнем риска.

Криптобиржа AscendEX одинаково удобна как для новичков, так и для опытных участников криптосообщества. Платформа отличается широким набором инструментов и предложений. Пользователям доступны различные инструменты для заработка на DeFi, включая доходный фарминг, стейкинг с возможностью повышения доходности за счет нативного токена проекта ASD и заморозка активов под проценты. Трейдеры также оценят AscedEX. На платформе доступны инструменты для маржинальной и фьючерсной торговли. Пользователям, которые не прошли KYC-процедуры, AscedEX предлагает проводить операции на сумму до 2 BTC в день. Также трейдеров порадуют низкие комиссии, которые будут еще снижаться по мере роста объема сделок.