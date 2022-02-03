Москва, , 17:24 — REGNUM Аргентина на сегодняшний день является одним из ключевых партнёров России в Латинской Америке, заявил 3 февраля президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

Такое заявление он сделал в ходе переговоров с аргентинским президентом Альберто Фернандесом в Кремле.

При этом Путин отметил, что Аргентина стала первой страной в Западном полушарии, которая зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Путин также отметил, что на сегодняшний день первый контракт на поставки российских вакцин в Аргентину практически выполнен, в его рамках в Аргентину уже доставлено 15 млн из 20 млн доз вакцины.

Кроме того, в Аргентине идёт процесс регистрации российской вакцины от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник M».

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