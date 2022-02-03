Вашингтон, 3 февраля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. О гибели мирных жителей в ходе американской спецоперации на юго-западе Сирии пишет 3 февраля Washington Post. По словам неназванного источника, среди погибших — женщины и дети.

Сирия

Если верить источнику издания, несколько женщин и детей, находившихся в здании, где ловили террориста, погибли, потому что боевик устроил взрыв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пентагон, а затем и президент США заявили об успешной спецоперации на северо-западе Сирии. Отмечалось, что убит главарь террористической группировки, а из американских военных никто не погиб.