Москва, , 17:24 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) России едва ли откажется от политики «плавающего курса» рубля. Об этом 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению экономиста, такой подход Центробанка является оправданным. «Плавающий курс» рубля несет в себе издержки, однако негативных последствия от него меньше, чем в случае с политикой «фиксированного курса» национальной валюты.

«Дело в том, что прямые способы влиять на валютный курс, они тесть, но они довольно дорогостоящие. Более того, Центральный банк ещё в 2013 году в своей стратегии отказался от прямого управления курсом рубля. У нас официально провозглашен плавающий курс. И этот плавающий курс нам позволил преодолеть кризис 2014 года и отказываться от этого механизма наш регулятор не будет. Выгоды от устойчивости финансовой системы страны в целом гораздо выше, чем издержки от плавающего курса. Поэтому глобального отхода в сторону искусственного поддержания рубля не будет», — сказал Хестанов.