Ирбит, Свердловская область, 3 февраля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Ирбите Свердловской области два местных жителя осуждены за покушение на сбыт более трёх килограммов наркотических веществ и отмывание денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Приговор вынес районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Преступная деятельность велась в феврале — апреле. По данным следствия, эти граждане оборудовали лабораторию для изготовления наркотического средства. И при задержании у них изъяли особо крупную партию вещества.

Соучастники признали вину и заключили досудебное соглашение. Одному суд назначил семь лет колонии строгого режима, а второму — шесть с половиной лет. Также они заплатят крупные штрафы.