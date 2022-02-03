Штат Миссисипи, США, , 17:29 — REGNUM Американский штат Миссисипи стал 36 штатом США, легализовавшим марихуану для медицинского использования, сообщает 3 февраля Reuters.

США

Губернатор одобрил применение наркотика для пациентов с тяжёлыми заболеваниями, такими как рак, СПИД и болезнь Альцгеймера. Отныне пациентам позволят приобретать не более 3 унций марихуаны в месяц, или 3,5 грамма в день.

Напомним, первыми штатами, легализовавшими марихуану в 2012 году стали Колорадо и Вашингтон. Сейчас этот наркотик разрешен для использования в личных целях в таких штатах, как штатах Аляска, Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Мэн, Мичиган, Невада, Орегон, Вермонт, Вашингтон и в округе Колумбия и других.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский штат Джорджия столкнулся с наплывом торговцев марихуаной