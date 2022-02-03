Москва, , 17:22 — REGNUM Российская экономика стала менее чувствительна к снижению курса рубля. Об этом 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что заниженный курс российской валюты негативно сказывается не только на отдельных отраслях экономики страны, но и на уровне жизни населения. Из-за этого инфляция в России в 2021 году стала высокой даже на фоне предыдущих лет.

«Мы все чувствуем недооцененность рубля. Но и драматизировать здесь не стоит. Хоть у нас инфляция и выше установленной планки, но по сравнению с 2015 годом, благодаря лучшей готовности финансовой системы, лучшей структуры торгового баланса, ослабление рубля и рост инфляции вдвое ниже, чем в 2015 году. То есть нашим властям удалось уменьшить чувствительность российской экономики к такому виду внешних шоков, как ослабление рубля», — сказал Хестанов.

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