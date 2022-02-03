Москва, 3 февраля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Китай поступил правильно, запретив майнинг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения Игорь Ашманов, рассуждая о том, стоит ли в РФ добычу криптовалюты приравнивать к предпринимательской деятельности.

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«Большинство транзакций в биткоине — это наркотики, проститутки, оружие и экстремизм. Это абсолютно токсичная сфера. Она разъедает всех, кто ее близко касается, — сказал Ашманов. — И те «хомячки», которые вкладываются в биткоин и другие токены, они к этому относятся как к фантикам или как к очень рискованным вложениям типа МММ. И когда у них эти деньги воруют, они не подают в суды. И там текут миллиарды легких денег. При этом они в основном грязные. Ими оплачивается всякая дрянь. И у всякого, кто оказывается рядом, включая спецслужбы или надзорные органы, возникает огромный соблазн зачерпнуть оттуда. Это как пустить в страну поток азотной кислоты, которая разъедает все округ. И с моей точки зрения, китайцы поступили правильно, запретив майнинг. Они поняли, что это такое. Эту валюту контролирует кто-то другой. Эта валюта — новый доллар. Его производит кто-то другой, а не мы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ашманов рассказал, кто стоит за разработкой биткоина.